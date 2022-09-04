Посол США в России Салливан оставил должность и покинул Москву

Дипломат Джон Дж. Салливан порядка сорока лет посвятил государственной службе. Сегодня он завершил свою работу в качестве посланника США в России и, в связи с ее окончанием, покинул Москву. Об этом пишет пресс-служба американской дипмиссии в России

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Отмечается, что он работал при пяти президентах США, на должность посла в РФ был назначен при Дональде Трампе. Он занимал важные посты в министерствах торговли, обороны и юстиции, был заместителем госсекретаря.

На его место будет назначен преемник. До его прибытия обязанности посла будет исполнять заместитель главы миссии США в РФ Элизабет Руд, уточнили в пресс-службе.

Вашингтон проводит ротацию послов, «ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речи не идет», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.