Супруга президента Украины Елена Зеленская осудила жителей Британии, которые жалуются на инфляцию, растущие цены и энергетический кризис.

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Зеленская сделала это заявление в интервью BBC, сообщает Лента.ру».

Ведущая спросила ее, что она хотела бы сказать британцам, чьи счета за электричество и газ должны вырасти в несколько раз предстоящей зимой.

«Когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых», - бросила Зеленская упрек британцам.

В комментариях к интервью британские пользователи пишут, что конфликт на территории бывшей УССР сможет закончиться только тогда, когда страны НАТО перестанут поддерживать Киев.

Кроме того, государство обязано сначала помогать своему народу, а потом уже другим странам. Иначе британские пенсионеры и малоимущие могут и не пережить зиму.