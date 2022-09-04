Супруга президента Украины Елена Зеленская осудила жителей Британии, которые жалуются на инфляцию, растущие цены и энергетический кризис.
Зеленская сделала это заявление в интервью BBC, сообщает Лента.ру».
Ведущая спросила ее, что она хотела бы сказать британцам, чьи счета за электричество и газ должны вырасти в несколько раз предстоящей зимой.
«Когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых», - бросила Зеленская упрек британцам.
В комментариях к интервью британские пользователи пишут, что конфликт на территории бывшей УССР сможет закончиться только тогда, когда страны НАТО перестанут поддерживать Киев.
Кроме того, государство обязано сначала помогать своему народу, а потом уже другим странам. Иначе британские пенсионеры и малоимущие могут и не пережить зиму.
«Копейки и жертвы. Уродливый шаг для отвлечения внимания от роли НАТО в провокации и поддержании конфликта», - написал один из комментаторов( цитата по Regnum).