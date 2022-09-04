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1 час назад

Власти США не ожидают быстрых успехов от «контрнаступления» ВСУ

Илья Родин

Наступление украинских военных на юге страны будет развиваться постепенно. Его цели будут достигнуты в ходе боевых действий. В частности, Киев планирует нанести удары по важным логистическим узлам, с тем, чтобы вывести их из строя, пишет американский Институт изучения войны.

«Украинские официальные лица прямо заявили, что [наступление] является преднамеренно методичной операцией по деградации российских сил и материально-технического обеспечения», - уточнили сотрудники Института.

Специалисты пояснили, что среди целей операции значится именно нанесение максимального ущерба тыловому снабжению российских войск. Задача немедленного захвата территорий не ставится.

Опубликованы кадры подбитой техники ВСУ после безуспешной попытки прорыва

По данным исследователей, ВСУ ведут позиционные бои на линии Херсон-Николаев. Украинская артиллерия и РСЗО наносят удары по российским наземным коммуникациям, районам сосредоточения техники и живой силы, а также узлам тылового обеспечения вдоль южной оси.

Об эффективности обстрелов якобы свидетельствуют кадры из социальных сетей, подчеркнули аналитики. Они отметили,что в своих отчетах используют информацию из открытых источников, СМИ и Telegram-каналов, в том числе, и российских.

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