Иосиф Сталин призвал к немедленному аресту экс-президента Шри-Ланки

«Готабай вернулся [в Шри-Ланку], потому что ни одна страна не желает его принять, ему негде спрятаться <…> Его следует немедленно арестовать за причинение страданий 22-миллионному населению Шри-Ланки. Он должен быть привлечен к ответственности за свои преступления», — пояснил Сталин.