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1 час назад

Иосиф Сталин призвал к немедленному аресту экс-президента Шри-Ланки

Газета.Ru

Бывший президент Шри-Ланки Готабай Раджапакса, покинувший свой пост из-за массовых протестов, должен быть привлечен к ответственность, заявил глава национального профсоюза учителей страны Иосиф Сталин, пишет The Guardian. По его словам, политика необходимо срочно арестовать.

Иосиф Сталин призвал к немедленному аресту экс-президента Шри-Ланки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Готабай вернулся [в Шри-Ланку], потому что ни одна страна не желает его принять, ему негде спрятаться <…> Его следует немедленно арестовать за причинение страданий 22-миллионному населению Шри-Ланки. Он должен быть привлечен к ответственности за свои преступления», — пояснил Сталин.

С точки зрения лидера национального профсоюза учителей Шри-Ланки, бывший президент государства не может оставаться на свободе и спокойно жить на фоне кризиса в стране. Сталин также подчеркнул, что в подобной ситуации нельзя делать вид «как будто ничего не произошло».

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Ранее сообщалось, что Раджапакса, уехавший из Шри-Ланки в связи с массовыми протестами, вернулся на родину.

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