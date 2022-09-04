Трамп процитировал Ленина и согласился с ним

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина и согласился с ним, попутно подискутировав о том, как лучше произносить фамилию основателя советского государства.

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«Он сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата». Пожалуй, выходит, что это правда», – приводит РИА «Новости» слова Трампа, сказанные им на митинге в Пенсильвании.

Изречение на болезненную для Трампа тему честности выборов чаще приписывают Иосифу Сталину, хотя не все специалисты уверены в подлинности высказывания.

Экс-президент Соединенных Штатов, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это – кто и как будет считать голоса». Трамп утверждает, что махинации, якобы имевшие место при подведении итогов выборов 2020 года, лишили его второго президентского срока, однако он не смог доказать это в судах.

Трамп сообщил также, что предпочитает произносить имя Ленина с ударением на «и», потому что так «изысканнее».

«Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: «ЛЕнин». ЛенИн! Мне так больше нравится», – сказал он.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал главу действующей американской администрации Джо Байдена «врагом государства».

Напомним также, в сентябре 2020 года Владимир Жириновский, занимавший в то время пост лидера ЛДПР, предложил продать тело Владимира Ленина вместе с мавзолеем американскому художнику. Ранее сообщалось, что художник из США Дэвид Датуна заявил, что желает выкупить тело Владимира Ленина и построить копию мавзолея в Вашингтоне.