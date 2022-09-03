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20 минут назад

Назван фактор, который положит конец дружбе ЕС и США

Илья Родин

Колумнист Джинджу Ли заявила в статье для The Wall Street Journal, что дружба Евросоюза и США может дать трещину в зимний период из-за газового кризиса.

Ли уточнила, что Вашингтон может столкнуться в зимний период с газовым кризисом. Аномальная жара привела к рекордному росту потребления газа, в подземные хранилища он поступал в меньших объемах, чем требуется.

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Кроме того, на ситуацию в отрасли повлияли различные аварии, в частности, на комплексе по сжижению природного газа Freeport LNG, пояснила автор статьи.

В результате, объем газа в ПХГ на 11,3% меньше, чем в конце августа прошлого года. Соответственно, зимой следует ожидать сокращения поставок СПГ в европейские страны. Цены на энергоресурс повысятся, отметила Ли.

Аналитик подчеркнула, что Европе придется «несладко» в зимний период, так как США не смогут помогать своему партнеру в тех объемах, что ранее.

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