Назван фактор, который положит конец дружбе ЕС и США

Колумнист Джинджу Ли заявила в статье для The Wall Street Journal, что дружба Евросоюза и США может дать трещину в зимний период из-за газового кризиса.

Ли уточнила, что Вашингтон может столкнуться в зимний период с газовым кризисом. Аномальная жара привела к рекордному росту потребления газа, в подземные хранилища он поступал в меньших объемах, чем требуется.

Кроме того, на ситуацию в отрасли повлияли различные аварии, в частности, на комплексе по сжижению природного газа Freeport LNG, пояснила автор статьи.

В результате, объем газа в ПХГ на 11,3% меньше, чем в конце августа прошлого года. Соответственно, зимой следует ожидать сокращения поставок СПГ в европейские страны. Цены на энергоресурс повысятся, отметила Ли.