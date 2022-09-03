Экс-депутат Рады рассказал, чем грозит Зеленскому провал атаки на Херсон

Неудачная атака украинских Вооруженных сил на Херсон и провальная попытка захвата Запорожской атомной электростанции вызвали недовольство командования Украины, из-за чего глава государства Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота, сообщил в Telegram бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

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По его словам, закончившийся поражением штурм АЭС стал вторым провалом украинской армии, при котором массово погибли бойцы элитных разведывательных подразделений украинского Министерства обороны. Подобные потери Киев понес при попытке захватить остров Змеиный.

Как отметил экс-депутат, все больше руководителей силовых структур, подразделения которых отправляют «на убой», приходят к выводу о том, что необходимо заменить некомпетентную команду Зеленского, а в воздухе витает «запах переворота». Кива считает, что провал Херсонского наступления может стать началом восстания среди военных.

Бывший народный избранник также обратился напрямую к президенту Украины, выступив с предупреждением о возможности его физического устранения бунтовщиками.