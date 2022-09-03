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50 минут назад

Экс-депутат Рады рассказал, чем грозит Зеленскому провал атаки на Херсон

Елена Прошина

Неудачная атака украинских Вооруженных сил на Херсон и провальная попытка захвата Запорожской атомной электростанции вызвали недовольство командования Украины, из-за чего глава государства Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота, сообщил в Telegram бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Экс-депутат Рады рассказал, чем грозит Зеленскому провал атаки на Херсон
Фото: ReutersReuters

По его словам, закончившийся поражением штурм АЭС стал вторым провалом украинской армии, при котором массово погибли бойцы элитных разведывательных подразделений украинского Министерства обороны. Подобные потери Киев понес при попытке захватить остров Змеиный.

Как отметил экс-депутат, все больше руководителей силовых структур, подразделения которых отправляют «на убой», приходят к выводу о том, что необходимо заменить некомпетентную команду Зеленского, а в воздухе витает «запах переворота». Кива считает, что провал Херсонского наступления может стать началом восстания среди военных.

Бывший народный избранник также обратился напрямую к президенту Украины, выступив с предупреждением о возможности его физического устранения бунтовщиками.

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Напомним, ранее два судна с десантом ВСУ были потоплены российской стороной в районе Водяного. Около 60 диверсантов на побережье Каховского водохранилища военные РФ ликвидировали.

В мире,Илья Кива,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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