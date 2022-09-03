Китай ответил на планы США продать оружие Тайваню

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил ТАСС, что планы США продать вооружения Тайваню на $1,1 млрд ставят под угрозу китайско-американские отношения. Согласно официальной позиции Пекина, как напомнил дипломат, Тайвань – неотъемлемая часть КНР.

"Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая, продавая оружие Тайваню", - отметил Пэнъюй.

Он указал, что решение США о поставках посылает неверные сигналы сепаратистским силам.

"И ставит под серьезную угрозу отношения между Китаем и США", - добавил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки объявили о трех контрактах на $1,1 млрд на продажу Тайваню вооружений и предоставление технических услуг. Прежде Пэнъюй уже предупреждал, что США должны прекратить поставки оружия Тайваню во избежание роста напряженности в регионе.