Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил об оставлении должности.
«Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог», — сказал он в интервью RTVI.
9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.
Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу и Робин Гудом.