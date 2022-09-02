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35 минут назад

Посол ЕС в России Эдерер заявил, что покинул свой пост

RT на русском

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил об оставлении должности.

Посол ЕС в России покинул свой пост
Фото: ТАССТАСС

«Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог», — сказал он в интервью RTVI.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.

Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу и Робин Гудом.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Маркус Эдерер,Владимир Зеленский,Степан Бандера,ЕС,
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