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32 минуты назад

ООН поддержала решение о постоянном присутствии МАГАТЭ на ЗАЭС

Елена Прошина

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Эри Канеко заявила, что ООН поддерживает тот факт, что часть инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останется на территории Запорожской АЭС для наблюдения за ситуацией. Об этом сообщает ТАСС.

ООН поддержала решение МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Фото: ТАССТАСС

«Мы приветствуем тот факт, что инспекторы МАГАТЭ смогли остаться на станции и держать нас в курсе развития событий», – сказала Эри Канеко.

Делегация МАГАТЭ и представителей ООН прибыла на ЗАЭС примерно в 14:00 и провела на электростанции около пяти часов. Целью визита агентства стала оценка и стабилизация ситуации с ядерной безопасностью.

Гросси сделал важное заявление после визита на ЗАЭС

Глава международного агентства Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС останется часть представителей агенства, чтобы обеспечить постоянное присутствие МАГАТЭ на станции.

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