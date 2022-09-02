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14 минут назад

Поляки захотели вернуть утраченное имущество на Украине

Lenta.ruиещё 1

Поляки захотели вернуть имущество, утраченное на Западной Украине в годы Второй мировой войны, и подали в суды более полутора тысяч исков. Об этом сообщил польский политический деятель Конрад Ренкас, передает «Страна».

Поляки подали в суды более тысячи исков к украинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предпредкам, или потребовать от Украины компенсации за недвижимость», — заявил активист.

Ренкас уточнил, что такие права могут предъявить около 150 тысяч поляков, потребовав вернуть имущество на пять миллиардов долларов.

Портал отмечает, что речь идет о поляках, которых насильственно выселяли с Украины в военные годы. Они намерены «вернуть квартиры во Львове», несмотря на то, что официальная Варшава поддерживает Киев.

Вопрос реституций в Польше был закрыт в 1990-е годы, когда был принят закон о выплатах пострадавшим или их потомкам пятой части от потерянного имущества.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша представляет угрозу для территориальной целостности Украины. По его словам, Киев и Варшава не забыли о взаимных претензиях. По его словам, Польша наживается на помощи беженцам для укрепления своих позиций в Европейском союзе (ЕС), в то время как Украину «банально грабят».

В мире,ПРЕДОК,Александр Лукашенко,ЕС,
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