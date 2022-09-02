Шольц оценил решение G7 ограничить цены на нефть из России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал решение стран «Большой семёрки» ввести лимит на цену нефти из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Через несколько минут после заявления стран G7 Шольц написал в своей соцсети слово «respekt» (уважаю). Впрочем, канцлер не уточнил, что конкретно он имеет в виду.

Примечательно, что этим постом Шольц присоединился к новому тренду, который распространяется в социальных сетях – пользователи пытаются описать свою деятельность одним словом. При этом канцлер Германии не первый политик, поддержавший тренд. Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер оставил пост со словом «freiheit» (свобода), а Министерство иностранных дел отметилось словом «peace» (мир).