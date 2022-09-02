В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
41 минуту назад

Шольц прокомментировал решение G7 ограничить цены на нефть из России

Елена Прошина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал решение стран «Большой семёрки» ввести лимит на цену нефти из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шольц оценил решение G7 ограничить цены на нефть из России
Фото: ReutersReuters

Через несколько минут после заявления стран G7 Шольц написал в своей соцсети слово «respekt» (уважаю). Впрочем, канцлер не уточнил, что конкретно он имеет в виду.

Примечательно, что этим постом Шольц присоединился к новому тренду, который распространяется в социальных сетях – пользователи пытаются описать свою деятельность одним словом. При этом канцлер Германии не первый политик, поддержавший тренд. Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер оставил пост со словом «freiheit» (свобода), а Министерство иностранных дел отметилось словом «peace» (мир).

Стало известно об исключении из правила о "потолке цен" на нефть из РФ

Ранее группа «Большой семёрки» озвучила сроки введения лимита цен на российскую нефть.

В мире,Кристиан Линднер,Олаф Шольц,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители