Мировые мегаполисы демонстрируют единство в вопросах экологии и климата

«Около 16% площади города занимает заповедный лес. Был введен запрет на вырубку мангровых лесов, а территориям, на которых они располагаются, был присвоен статус национальных парков. К 2050 году мы планируем достичь полной углеродной нейтральности. Для этого запущена программа по экологизации городского общественного транспорта. К 2025 году по дорогам будет ездить 10 тысяч электробусов. В качестве эксперимента на крышах зданий, пока только муниципальных учреждений, устанавливаем солнечные батареи. Кроме того, в городе перерабатывается более 64% всех сточных вод на крупнейшем предприятии, которое недавно было введено в эксплуатацию».