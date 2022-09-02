Мировые мегаполисы демонстрируют единство в вопросах экологии и климата

В столице Индонезии Джакарте состоялся саммит мэров городов «Урбан 20», на котором обсудили актуальные для мегаполисов вопросы в области экологии и климата. Встреча прошла в преддверии саммита «Большой двадцатки» G20, на который приглашен президент России Владимир Путин.
В саммите приняли участие представители 43 городов. В их числе: Москва, Рим, Париж, Берлин, Токио, Мумбаи, Сидней, Лос-Анджелес, Стамбул, Сингапур. Москва является полноправным членом объединения U20 с момента его создания.
Экология и климат – та сфера, где наблюдается единство позиции среди мегаполисов. В числе значимых остаются темы достижения углеродной нейтральности, повышения комфорта и благополучия жителей крупных городов, увеличения количества озелененных территорий и развития экологичных видов транспорта. Своими решениями на саммите поделились представители мировых мегаполисов. Многие из них присутствовали на встрече в онлайн формате.
«Одним из приоритетных вопросов является развитие экологичных видов транспорта. Эта мера позволит сократить негативное воздействие на климат. Еще одна важная тема – сокращение отходов за счет внедрения комплексной системы сбора и утилизации мусора. Сегодня требуется объединение усилий государств на национальном уровне, чтобы перезагрузить экономику. Это один из вызовов современности».
«К 2030 году Токио будет городом с нулевым выбросом в атмосферу. Речь идет о создании углеродного хаба. Это означает, что 50% углерода будет поглощаться. Для этого все здания должны быть с нулевым выбросом. Добиться такой цели позволит установка солнечных батарей на крышах зданий, которых в Токио насчитывается 6 миллионов. Также планируем инвестировать в развитие ветряной энергетики и другие «зеленые» решения».
«Принято решение ускорить строительство «зеленого» инклюзивного города. Это одна из задач. Ужесточим политику, направленную на сокращение выбросов парниковых газов в ряде отраслей. Например, планируем снизить выбросы CO2 примерно на 90% за счет утилизации и переработки отходов. Важная задача – сделать наши здания более экологичными, способными вырабатывать энергию за счет альтернативных источников. Один из примеров – проект по установке тепловых насосов, ветряков, а также солнечных батарей на крышах школ, которых в Риме насчитывается более 120 тысяч».
«Около 16% площади города занимает заповедный лес. Был введен запрет на вырубку мангровых лесов, а территориям, на которых они располагаются, был присвоен статус национальных парков. К 2050 году мы планируем достичь полной углеродной нейтральности. Для этого запущена программа по экологизации городского общественного транспорта. К 2025 году по дорогам будет ездить 10 тысяч электробусов. В качестве эксперимента на крышах зданий, пока только муниципальных учреждений, устанавливаем солнечные батареи. Кроме того, в городе перерабатывается более 64% всех сточных вод на крупнейшем предприятии, которое недавно было введено в эксплуатацию».
В свою очередь, Москва сохраняет все городские программы, которые направлены на улучшение качества окружающей среды, экологизацию отраслей экономики, отмечают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Вопросы сокращения выбросов парниковых газов по-прежнему остаются индикаторами экологической эффективности и энергоэффективности городских экономик. По этой позиции наблюдается единство всех мировых мегаполисов. Сохранение и восстановление природы, биоразнообразие – одно из ключевых решений в сдерживании роста глобальной температуры. Особенно это актуально для мегаполисов, где природные территории создают особый микроклимат, нивелируют городской остров тепла.