ЕС расширил санкции против России

Страны Европейского союза (ЕС) расширили санкции против России. Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале объединения.
Согласно заявлению, Евросоюз ввел персональные санкции против более тысячи граждан России. Среди них оказались политики, представители СМИ и руководители крупных компаний. В частности, в санкционный список попали депутаты Госдумы Алла Полякова и Антон Ткачев и член Совета Федерации Валерий Пономарев.
Кроме того, под рестрикции попали около 100 российских организаций. В документе подчеркивается, что объединение продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и вводит меры против лиц и компаний за деятельность, направленную против Киева.