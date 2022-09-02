ЕС расширил санкции против России

Страны Европейского союза (ЕС) расширили санкции против России. Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале объединения.

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Согласно заявлению, Евросоюз ввел персональные санкции против более тысячи граждан России. Среди них оказались политики, представители СМИ и руководители крупных компаний. В частности, в санкционный список попали депутаты Госдумы Алла Полякова и Антон Ткачев и член Совета Федерации Валерий Пономарев.