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1 час назад

ЕС расширил санкции против России

Lenta.ru

Страны Европейского союза (ЕС) расширили санкции против России. Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале объединения.

ЕС расширил санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно заявлению, Евросоюз ввел персональные санкции против более тысячи граждан России. Среди них оказались политики, представители СМИ и руководители крупных компаний. В частности, в санкционный список попали депутаты Госдумы Алла Полякова и Антон Ткачев и член Совета Федерации Валерий Пономарев.

Кроме того, под рестрикции попали около 100 российских организаций. В документе подчеркивается, что объединение продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и вводит меры против лиц и компаний за деятельность, направленную против Киева.

В мире,Антон Ткачев,Алла Полякова,Валерий Пономарев,Совет Федерации,Госдума,ЕС,
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