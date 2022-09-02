Экс-премьер Италии, 85-летний Сильвио Берлускони завел аккаунт в TikTok и рассказал анекдот про самого себя, Путина, Байдена и папу Римского. Видео набрало уже более 5 млн просмотров. Ранее в TikTok появились аккаунты и других итальянских политиков – Маттео Сальвини, Маттео Ренци и Джорджа Мелони. В конце сентября Италию ждут выборы в парламент.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в канун парламентских выборов, назначенных на 25 сентября, завел аккаунт в социальной сети TikTok.

Первым делом политик рассказал анекдот.

"Над Атлантикой летит самолет, в котором находятся Джо Байден, Владимир Путин, Сильвио Берлускони, папа Римский и один из его молодых помощников", - говорит экс-премьер. Через некоторое время пилоты говорят, что заправлен был лишь один бак, и скоро самолет начнет падать. При этом в пассажирском отсеке есть только четыре парашюта для пяти человек. "Джо Байден хватает первый и говорит: "Это мой, потому что я самый влиятельный человек на Западе".

Владимир Путин взял другой: "Этот - мой, потому что я самый влиятельный человек на Востоке". Сильвио Берлускони заявил: "Этот возьму я, потому что все знают, что я самый умный политик в мире".

В это время помощник Папы Римского протягивает понтифику парашют, но тот отказывается: "Спасибо, я стар, я прожил долгую и счастливую жизнь. Ты возьми его". Но помощник отвечает: "Осталось два, потому что самый умный политик а мире прыгнул с моим рюкзаком", - приводит слова Берлускони ТАСС.

85-летний политик завел аккаунт в TikTik в канун выборов в парламент Италии. Первое же видео (с анекдотом) набрало 5 млн просмотров.

Газета IlGiornale сообщает, что Берлускони таким образом хочет привлечь внимание избирателя на грядущих выборах.

"Я хотел открыть этот канал, чтобы поговорить о проблемах, которые наиболее важны для [партии] Forza Italia и меня, и которые близко касаются вас. Мы будем говорить и обсуждать ваше будущее. Я расскажу вам, как мы хотим сделать Италию страной, которая может дать вам новые возможности и шанс реализовать ваши мечты", - сказал также Сильвио Берлускони.

Аккаунты в TikTok завели и другие итальянские политические тяжеловесы, выступающие с Берлускони в коалиции – лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, глава "Братьев Италии" Джордж Мелони, а также их противник - экс-премьер и глава "Живой Италии" Маттео Ренци. Они сделали это, чтобы привлечь на свою сторону молодых итальянцев, пишет IlGiornale.

В Кремле уже отреагировали на анекдот про президента РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский глава не намерен заводить аккаунт в TikTok и других соцсетях.

Сильвио Берлускони ушел в отставку с поста премьер-министра Италии в ноябре 2011 года, после того как лишился поддержки большинства в нижней палате парламента республики.

Он известен как большой любитель анекдотов и шуток. К примеру, в 2008 году, прилетев в Москву с официальным визитом, он пошутил в ответ на вопрос журналиста о том, как он оценивает перспективы улучшения российско-американских отношений при Бараке Обаме и Дмитрии Медведеве.

"Он (Обама) молодой, красивый и хорошо загорелый: у них все должно прекрасно получиться", - сказал Берлускони.

Берлускони и Путина долгое время связывали дружеские отношения. Однако после 24 февраля и начала военных действий на Украине контакты двух политиков оборвались – по словам итальянца, он дважды звонил Путину, но безуспешно.

"В последнее время с Путиным я не общался. Мы были очень хорошими друзьями. Я дважды звонил по телефону ему с начала этой "операции" и не получил ответа", - сказал экс-премьер Италии.

Выборы в парламент Италии 25 сентября состоятся после нескольких парламентских кризисов и распада двух коалиций. 38,8% жителей Италии не намерены принимать участия в выборах или еще не решили, за кого голосовать, гласят опубликованные 31 августа итоги опроса компании Quorum.