Эрдоган уволил советника из-за коррупционного скандала

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил своего старшего советника Серкана Тараноглу на фоне разворачивающегося в стране коррупционного скандала, в котором могут быть замешаны люди из окружения турецкого лидера. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Фото: РИА «Новости»/serkantaranoglu/Twitter РИА «Новости»/serkantaranoglu/Twitter

Эрдоган принял решение об увольнении Тараноглу на следующий день после того, как оппозиционные партии Турции подали коллективный иск с требованием расследовать схемы по вымогательству взяток у компаний, торгующих на Стамбульской фондовой бирже. По утверждениям оппозиции, в коррупционных схемах могли участвовать люди, близкие к правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Оппозиция в свою очередь воспользовалась откровениями предполагаемого криминального авторитета Седата Пекера, бежавшего из Турции в начале 2020 года. 30 августа он опубликовал серию обвинений в коррупции против Тараноглу и еще одного советника Эрдогана — Коркмаза Караджа.

Турецкая прокуратура еще не приняла решения о начале расследования. Разбирательство может усилить давление на Эрдогана в преддверии президентских выборов в июне следующего года, поскольку его рейтинги одобрения могут оказаться на рекордно низком уровне, отмечает Bloomberg.