Эрдоган уволил советника из-за коррупционного скандала

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил своего старшего советника Серкана Тараноглу на фоне разворачивающегося в стране коррупционного скандала, в котором могут быть замешаны люди из окружения турецкого лидера. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Эрдоган принял решение об увольнении Тараноглу на следующий день после того, как оппозиционные партии Турции подали коллективный иск с требованием расследовать схемы по вымогательству взяток у компаний, торгующих на Стамбульской фондовой бирже. По утверждениям оппозиции, в коррупционных схемах могли участвовать люди, близкие к правящей Партии справедливости и развития (ПСР).
Оппозиция в свою очередь воспользовалась откровениями предполагаемого криминального авторитета Седата Пекера, бежавшего из Турции в начале 2020 года. 30 августа он опубликовал серию обвинений в коррупции против Тараноглу и еще одного советника Эрдогана — Коркмаза Караджа.
Турецкая прокуратура еще не приняла решения о начале расследования. Разбирательство может усилить давление на Эрдогана в преддверии президентских выборов в июне следующего года, поскольку его рейтинги одобрения могут оказаться на рекордно низком уровне, отмечает Bloomberg.
Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство Reuters является аппаратом систематической «лжи и манипуляций» против Турции и, в частности, против Эрдогана.