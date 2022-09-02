В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
54 минуты назад

Президент Турции Эрдоган уволил советника из-за коррупционного скандала

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил своего старшего советника Серкана Тараноглу на фоне разворачивающегося в стране коррупционного скандала, в котором могут быть замешаны люди из окружения турецкого лидера. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Эрдоган уволил советника из-за коррупционного скандала
Фото: РИА «Новости»/serkantaranoglu/TwitterРИА «Новости»/serkantaranoglu/Twitter

Эрдоган принял решение об увольнении Тараноглу на следующий день после того, как оппозиционные партии Турции подали коллективный иск с требованием расследовать схемы по вымогательству взяток у компаний, торгующих на Стамбульской фондовой бирже. По утверждениям оппозиции, в коррупционных схемах могли участвовать люди, близкие к правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Оппозиция в свою очередь воспользовалась откровениями предполагаемого криминального авторитета Седата Пекера, бежавшего из Турции в начале 2020 года. 30 августа он опубликовал серию обвинений в коррупции против Тараноглу и еще одного советника Эрдогана — Коркмаза Караджа.

Турецкая прокуратура еще не приняла решения о начале расследования. Разбирательство может усилить давление на Эрдогана в преддверии президентских выборов в июне следующего года, поскольку его рейтинги одобрения могут оказаться на рекордно низком уровне, отмечает Bloomberg.

Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство Reuters является аппаратом систематической «лжи и манипуляций» против Турции и, в частности, против Эрдогана.

В мире,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители