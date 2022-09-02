Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина пыталась внедрить в миссию МАГАТЭ шпионов. Об этом сообщает РИА Новости.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС. Цель миссии - оценить ущерб, который АЭС получила во время обстрелов, и предотвратить ядерную аварию.

Рогов утверждает, что украинские спецслужбы по приказу президента Владимира Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ шпионов и диверсантов, выдающих себя за журналистов.