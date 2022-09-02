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1 час назад

Украину обвинили в попытке внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ

Мария Иванова

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина пыталась внедрить в миссию МАГАТЭ шпионов. Об этом сообщает РИА Новости.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС. Цель миссии - оценить ущерб, который АЭС получила во время обстрелов, и предотвратить ядерную аварию.

Рогов утверждает, что украинские спецслужбы по приказу президента Владимира Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ шпионов и диверсантов, выдающих себя за журналистов.

По его словам, планы Киева удалось вовремя раскрыть, на территорию ЗАЭС этих людей не допустили.

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