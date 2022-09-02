Пока вы спали: цель наступления Зеленского и опасные туры для россиян

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Экс-разведчик США назвал цель наступления Зеленского

Бывший американской разведчик Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попытался организовать наступление, чтобы получить пиар в западных СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Риттера YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-разведчик назвал попытку наступления «стопроцентным политическим шагом», в котором нет реального смысла. По его версии, Зеленский лишь пытается создать образ сильной Украины, которую поддерживает Запад.

Российских туристов предупредили об опасных путевках

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что недобросовестные туроператоры могут продавать авиабилеты и путевки в закрытые или готовящиеся к закрытию для россиян страны - к примеру, в страны ЕС, вводящие ограничения на визы и на въезд. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ломидзе отметила, что некоторые компании открывают продажу билетов, зарабатывают, а потом снимают рейсы. По ее словам, таких примеров было много в пандемию - тогда АТОР нашел горящий тур в Таиланд от авиаперевозчика, хотя сама страна еще не открыла границы.

Украинские мошенники потеряли интерес к россиянам

Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин рассказал, что украинские мошенники стали звонить россиянам в пять раз реже; это связано с ликвидацией нескольких мошеннических call-центров в Запорожской и Харьковской областях. Глава подразделения Group-IB по противодействию мошенничеству Павел Крылов заявил «Известиям», что активность мошенников начала падать в феврале, в марте и апреле было затишье, но уже в мае они активизировались.

Крылов заявил, что из-за геополитической ситуации мошенникам пришлось перестраивать налаженные схемы работы, в том числе вывода и отмывания денег. По словам эксперта, сейчас большинство группировок мошенников уже адаптировались к ситуации.

В США объяснили, что мешает переговорам с Россией

В администрации США рассказали, что российско-американским переговорам по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) мешает отсутствие инспекций ядерных вооружений двух стран. Об этом сообщает Reuters.

СНВ-3 был подписан в 2010 году, в 2021-м его продлили еще на пять лет. США и Россия начали обсуждать новое соглашение, которое может заменить СНВ-3 в будущем. При этом с 2020 года инспекции в рамках договора были приостановлены из-за пандемии, а летом 2022-го Россия закрыли свои объекты для инспекций, заявив о неравных условиях, - инспекторы из США могут легко добраться в РФ, а российские из-за санкций - нет. В американской администрации заявили, США готовы работать с Россией «для решения организационных вопросов»

Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер пытались убить

На аргентинского вице-президента Кристину Киршнер было совершено покушение во время встречи со сторонниками около ее дома. Как сообщает La Nacion, мужчина направил пистолет ей в лицо и нажал на курок, но пистолет дал осечку.