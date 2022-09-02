Популярная порноактриса рассказала о попытке убить ее

Популярная американская порноактриса Кармен Карма (Karmen Karma) заявила, что несколько лет назад бывший возлюбленный попытался убить ее. Своей историей она поделилась в интервью для YouTube-канала Lena The Plug.

Фото: Pillow Talk / YouTube Pillow Talk / YouTube

Звезда фильмов для взрослых рассказала, что в прошлом встречалась с личным водителем, который возил ее на съемки. Она назвала отношения с ним ужасными. По словам Кармы, она и ее экс-возлюбленный постоянно принимали наркотики.

«Однажды утром он попытался задушить меня. Он в буквальном смысле схватил меня за горло и начал душить», — вспомнила она.

Как уточнила Карма, она смогла отбиться от нападавшего, после чего выбежала из квартиры и стала звать на помощь. Соседка услышала ее крики и пустила к себе в квартиру, а затем вызвала полицию.

Когда актриса сообщила о случившемся в агентство, которое предоставило ей водителя, ей ответили, что она сама виновата в произошедшем, потому что стала строить отношения с абьюзером.