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50 минут назад

Популярная порноактриса рассказала о попытке убить ее

Lenta.ru

Популярная американская порноактриса Кармен Карма (Karmen Karma) заявила, что несколько лет назад бывший возлюбленный попытался убить ее. Своей историей она поделилась в интервью для YouTube-канала Lena The Plug.

Популярная порноактриса рассказала о попытке убить ее
Фото: Pillow Talk / YouTubePillow Talk / YouTube

Звезда фильмов для взрослых рассказала, что в прошлом встречалась с личным водителем, который возил ее на съемки. Она назвала отношения с ним ужасными. По словам Кармы, она и ее экс-возлюбленный постоянно принимали наркотики.

«Однажды утром он попытался задушить меня. Он в буквальном смысле схватил меня за горло и начал душить», — вспомнила она.

Как уточнила Карма, она смогла отбиться от нападавшего, после чего выбежала из квартиры и стала звать на помощь. Соседка услышала ее крики и пустила к себе в квартиру, а затем вызвала полицию.

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Когда актриса сообщила о случившемся в агентство, которое предоставило ей водителя, ей ответили, что она сама виновата в произошедшем, потому что стала строить отношения с абьюзером.

Ранее другая порноактриса Вайолет Майерс (Violet Myers) рассказала, как работа в секс-индустрии влияет на ее отношения с бойфрендом. По словам знаменитости, возлюбленный не возражает против ее съемок в порно с другими мужчинами.

В мире,Саша Грей,
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