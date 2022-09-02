Зеленский лишил гражданства Украины пятерых детей

— С 01.03.2022 по 31.07.2022 пяти лицам прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате потери; пятерым детям прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате выхода, — говорится в сообщении миграционной службы страны.

По имеющейся у издания информации, в государственной миграционной службе фамилии этих людей не называют из-за норм закона о защите персональных данных, передает РИА Новости .

До этого Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой за «многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств». В своем видеообращении в Telegram он пояснил, что в стране ведется 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств.