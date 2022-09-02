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1 час назад

Зеленский лишил пятерых детей украинского гражданства

Вечерняя Москваиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами лишил гражданства пятерых детей и пятерых взрослых. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает издание «Украинские новости».

Зеленский лишил гражданства Украины пятерых детей
Фото: president.gov.ua president.gov.ua

— С 01.03.2022 по 31.07.2022 пяти лицам прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате потери; пятерым детям прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате выхода, — говорится в сообщении миграционной службы страны.

По имеющейся у издания информации, в государственной миграционной службе фамилии этих людей не называют из-за норм закона о защите персональных данных, передает РИА Новости.

До этого Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой за «многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств». В своем видеообращении в Telegram он пояснил, что в стране ведется 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств.

В мире,Ирина Венедиктова,Иван Баканов,Владимир Зеленский,СБУ,
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