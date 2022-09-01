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20 минут назад

Джонсон дал совет британцам купить новые чайники

Илья Родин

Британский политик Борис Джонсон, перед уходом с поста премьер-министра Великобритании, посоветовал населению купить новые чайники. По его мнению, это позволит снизить расходы на электричество, пишет РИА «Новости».

Джонсон дал британцам совет по снижению расходов на электричество
Фото: ReutersReuters

Джонсон пояснил, что старому электроприбору требуется много энергии для того, чтобы закипеть. Новый чайник будет работать существенно лучше.

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На его приобретение, уточнил политик, потребуется потратить 20 фунтов стерлингов. Но в дальнейшем он позволит экономить 10 фунтов в год на оплате квитанций за электричество.

Ранее сообщалось, что читатели английских газет резко отреагировали на выступление Джонсона, в котором он предсказал Соединенному Королевству сложные времена.

В мире,Борис Джонсон,
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