Джонсон дал британцам совет по снижению расходов на электричество

Британский политик Борис Джонсон, перед уходом с поста премьер-министра Великобритании, посоветовал населению купить новые чайники. По его мнению, это позволит снизить расходы на электричество, пишет РИА «Новости».

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Джонсон пояснил, что старому электроприбору требуется много энергии для того, чтобы закипеть. Новый чайник будет работать существенно лучше.

На его приобретение, уточнил политик, потребуется потратить 20 фунтов стерлингов. Но в дальнейшем он позволит экономить 10 фунтов в год на оплате квитанций за электричество.