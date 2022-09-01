В Молдавии потребовали привлечь к уголовной ответственности Майю Санду

Экс-президент Молдавии Игорь Додон рассказал в своем Telegram-канале, что направил письмо в Антикоррупционную прокуратуру республики. Он пояснил, что потребовал привлечь к уголовной ответственности нынешнюю главу государства Майю Санду.

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Додон уточнил, что обвиняет Санду в злоупотреблении властью и контроле за юстицией. Политик напомнил, что президент обязан назначать судей своевременно, в определенные законодательством сроки.

Кроме того, рассказал бывший глава Молдавии, он перечислил и другие действия Санду, которые противоречат законам страны и статусу президента республики.

Также Додон подсчитал финансовый ущерб, который был нанесен бюджету. По его оценке, Санду причинила ущерб государству в размере 2,5 млн леев (7,7 млн рублей).