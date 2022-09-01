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1 час назад

Экс-министр Франции осудила Киев за пропаганду войны

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение развернули пропагандистскую кампанию, чтобы помешать мирным переговорам. Так считает бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль.

Во Франции обвинили Зеленского в пропаганде войны
Фото: ТАССТАСС

«Пропаганда путем нагнетания страха, которую ведет Зеленский, имеет две цели. Первая цель — это мотивация собственной армии. Когда украинский президент рассказывает о пытках солдат, то это должно воздействовать на украинских военнослужащих, мобилизовать их. Это, кроме того, служит препятствием мирному процессу», — рассказала госминистр в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

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Кроме того, подчеркнула она, Киев если о чем-то и говорит, то доказательств к этому не прилагает. Так, например, Зеленский рассказывал об обстреле роддома, но не смог этого доказать, подчеркнула она.

«Необходимо, чтобы ООН и журналистское сообщество установили запрет на инструментализацию страха», — считает Сеголен Руаяль.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешла Херсонская и часть Запорожской области.

В мире,Сеголен Руаяль,Владимир Зеленский,ООН,
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