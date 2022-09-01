Во Франции обвинили Зеленского в пропаганде войны

«Пропаганда путем нагнетания страха, которую ведет Зеленский, имеет две цели. Первая цель — это мотивация собственной армии. Когда украинский президент рассказывает о пытках солдат, то это должно воздействовать на украинских военнослужащих, мобилизовать их. Это, кроме того, служит препятствием мирному процессу», — рассказала госминистр в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

Кроме того, подчеркнула она, Киев если о чем-то и говорит, то доказательств к этому не прилагает. Так, например, Зеленский рассказывал об обстреле роддома, но не смог этого доказать, подчеркнула она.