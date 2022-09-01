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1 час назад

Молдавский МИД попросил разъяснить высказывание Лаврова

Елена Прошина

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии попросило посольство России разъяснить недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Кремль расценит угрозу российским миротворцам или военным в Приднестровье как нападение на всю страну. Об этом сообщает ТАСС.

Молдавский МИД попросил разъяснить высказывание Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску распорядился о вызове сегодня в МИДЕИ временного поверенного в делах Российской Федерации в Республике Молдова для получения разъяснений относительно заявлений главы российской дипломатии, а также для выражения позиции наших властей», – сообщает министерство.

На данный момент в Приднестровье находится группа российских миротворцев, а также военные, которые охраняют склады боеприпасов. Президент Молдавии Майя Санду высказался за вывод вооружённых сил РФ и замену российских миротворцев на представителей ОБСЕ.

В связи с этим Сергей Лавров заявил, что «любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасности наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию».

В мире,Сергей Лавров,МИД России,ОБСЕ,
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