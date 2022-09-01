Молдавский МИД попросил разъяснить высказывание Лаврова

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии попросило посольство России разъяснить недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Кремль расценит угрозу российским миротворцам или военным в Приднестровье как нападение на всю страну. Об этом сообщает ТАСС.

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«Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску распорядился о вызове сегодня в МИДЕИ временного поверенного в делах Российской Федерации в Республике Молдова для получения разъяснений относительно заявлений главы российской дипломатии, а также для выражения позиции наших властей», – сообщает министерство.

На данный момент в Приднестровье находится группа российских миротворцев, а также военные, которые охраняют склады боеприпасов. Президент Молдавии Майя Санду высказался за вывод вооружённых сил РФ и замену российских миротворцев на представителей ОБСЕ.