Макрон назвал главных союзников России в борьбе с Западом

«Следует отдать себе отчет в том, что многие страны заняли нейтральную позицию. В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему. С точки зрения демографии эти страны представляют значительную часть населения мира», — приводит слова Макрона телеканал France 24.