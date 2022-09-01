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1 час назад

Макрон назвал главных союзников России в борьбе с Западом

Ura.Ru

Страны Африки, Азии и Латинской Америки не поддерживают Запад в борьбе с Россией. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления перед послами страны.

«Следует отдать себе отчет в том, что многие страны заняли нейтральную позицию. В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему. С точки зрения демографии эти страны представляют значительную часть населения мира», — приводит слова Макрона телеканал France 24.

Макрон захотел самую сильную армию в Европе

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поехал в турне по Африке, пишет RT. Он посетил Уганду, Эфиопию, республику Конго и Египет. Американская пресса активно освещала это событие и пришла к выводу, что США уступают Африку России. Китай в свою очередь решил принять участие в военных учениях с Россией. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что антироссийские действия Запада приносят страдания всему миру.

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