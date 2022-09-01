Евросоюз ввел новые санкции против граждан России

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Решение вступает в силу с 1 сентября.

Ранее глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм настаивает на восьмом пакете санкций против России и надеется, что в него войдут меры по газу.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.