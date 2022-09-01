Евросоюз ввел новые санкции против граждан России

Европейский союз добавил в санкционный список депутатов Государственной думы Аллу Полякову и Антона Ткачева, а также члена Совета Федерации Валерия Пономарева из-за поддержки спецоперации на Украине и решения президента РФ признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте ЕС.
Решение вступает в силу с 1 сентября.
Ранее глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм настаивает на восьмом пакете санкций против России и надеется, что в него войдут меры по газу.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.