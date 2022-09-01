Польша потребует от Германии 1,3 триллиона долларов

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил о решении страны официально потребовать от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) репараций за Вторую мировую. Об этом пишет РИА Новости.

«Сумма, которая была представлена, как стоимость ущерба – это 6 триллионов 200 миллиардов злотых», - подчеркнул Качиньский в ходе представления доклада о военных потерях Польши.

Ранее Качиньский заявил, что Германия настроена «построить Четвертый рейх». Однако, как подчеркнул он, власти Польши этого не допустят.

Вопрос репараций от ФРГ за ущерб, который понесла страна в ходе Второй мировой войны, был поднят в Польше несколько лет назад. В стране создали специальную парламентскую комиссию, которая должна подсчитать размер репараций. В Германии отмечают, что страна выплатила достаточно крупную сумму в рамках помощи.