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14 минут назад

Польша потребует от Германии военные репарации на триллион долларов

Lenta.ruиещё 1

Власти Польши приняли решение официально потребовать от Германии военные репарации за разрушения и жертвы, понесенные за период Второй мировой войны. Об этом в четверг, 1 сентября, заявил глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает издание Rzeczpospolitą.

Польша потребует от Германии репараций за Вторую мировую
Фото: ТАССТАСС

По словам Качиньского, общий ущерб польской стороне от действий Германии в годы войны был оценен примерно в 6,2 триллиона злотых, или в 1,32 триллиона долларов США. При этом, отметил политик, данная цифра — «самая ограниченная и консервативная», и в действительности потери, понесенные страной, можно было оценить значительно выше.

В августе депутат от «Права и справедливости» Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, в течение ближайших нескольких лет, а может, и быстрее. По его мнению, «клеймо преступлений их предков» может сильно навредить имиджу немцев в международных отношениях.

Вопрос о требовании новых выплат от Германии подняли в Польше несколько лет назад. Для подсчета суммы была создана специальная парламентская комиссия. Берлин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не намерен осуществлять никаких новых выплат, так как считает, что уже выплатил крупные репарации.

В мире,ПРЕДОК,Ярослав Качиньский,
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