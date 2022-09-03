Экс-советница Рейгана рассказала о подарке Горбачева для американцев

«Он был очень веселым. Мы всегда разговаривали по-русски. Я слушала, как он разговаривал по-русски. Иногда, когда он чувствовал себя лучше, он бывал очень веселым», — поделилась она воспоминаниями и отметила, что считала Горбачева другом и испытывала к нему симпатию и уважение.