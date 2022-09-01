TAC: Запад устал от Украины

Запад начал ограничивать поставки оружия на Украину и больше торговать с РФ. Это говорит об усталости от украинского конфликта. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на издании The American Conservative.
«Есть некоторые свидетельства того, что мир начинает от нее уставать. По данным Кильского института мировой экономики, поставки военной помощи Украине из европейских стран с апреля имеют тенденцию к снижению. Торговля Европы с Россией растет», — говорится в статье.
Также автор отмечает, что западные дипломаты потеряли импульс для давления на Россию, что тоже говорит об усталости от Украины.
Напомним, финский политолог Йохан Бекман также заявлял о сокращении поставок оружия Киеву от Запада. Это связано с отсутствием каких-либо успехов у ВСУ. По мнению эксперта, такое положение дел говорит о провале «украинского проекта».
Ранее пресс-секретарь бундесвера Кристина Ламбрехт заявила, что из-за помощи Украине склады Вооруженных сил Германии начали пустеть. По ее словам, ФРГ подошли к допустимому пределу, поэтому немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.