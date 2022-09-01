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21 минуту назад

TAC: Запад устал от Украины

Елена Прошина

Запад начал ограничивать поставки оружия на Украину и больше торговать с РФ. Это говорит об усталости от украинского конфликта. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на издании The American Conservative.

TAC: Запад устал от Украины
Фото: ТАССТАСС

«Есть некоторые свидетельства того, что мир начинает от нее уставать. По данным Кильского института мировой экономики, поставки военной помощи Украине из европейских стран с апреля имеют тенденцию к снижению. Торговля Европы с Россией растет», — говорится в статье.

Также автор отмечает, что западные дипломаты потеряли импульс для давления на Россию, что тоже говорит об усталости от Украины.

Напомним, финский политолог Йохан Бекман также заявлял о сокращении поставок оружия Киеву от Запада. Это связано с отсутствием каких-либо успехов у ВСУ. По мнению эксперта, такое положение дел говорит о провале «украинского проекта».

Ранее пресс-секретарь бундесвера Кристина Ламбрехт заявила, что из-за помощи Украине склады Вооруженных сил Германии начали пустеть. По ее словам, ФРГ подошли к допустимому пределу, поэтому немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.

В мире,Кристина Ламбрехт,Йохан Бекман,
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