Запад начал ограничивать поставки оружия на Украину и больше торговать с РФ. Это говорит об усталости от украинского конфликта. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на издании The American Conservative.

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«Есть некоторые свидетельства того, что мир начинает от нее уставать. По данным Кильского института мировой экономики, поставки военной помощи Украине из европейских стран с апреля имеют тенденцию к снижению. Торговля Европы с Россией растет», — говорится в статье.

Также автор отмечает, что западные дипломаты потеряли импульс для давления на Россию, что тоже говорит об усталости от Украины.

Напомним, финский политолог Йохан Бекман также заявлял о сокращении поставок оружия Киеву от Запада. Это связано с отсутствием каких-либо успехов у ВСУ. По мнению эксперта, такое положение дел говорит о провале «украинского проекта».