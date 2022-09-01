В Финляндии раскрыли главную проблему НАТО на Украине

Финский политолог Йохан Бекман считает, что Запад «фактически участвует» в украинском конфликте, но не добивается своих целей, так как поставки оружия Киеву не помогают. Об этом Бекман заявил в интервью «Украине.ру».
Так политолог прокомментировал заявления украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной о том, что Украина может вступить в НАТО еще до окончания конфликта с Россией.
Она заявила, что не будет углубляться в детали, но «окно возможностей» для вступления в НАТО может появиться скоро. Стефанишина подчеркнула, что Украина уже «сближена с альянсом максимально, насколько это возможно без членства».
«НАТО уже фактически участвует в этом конфликте. НАТО отвечает за антироссийскую пропаганду (обвинения вокруг Запорожской АЭС), и гибридные операции против России. Высказывание этой чиновницы – это тоже гибридная операция НАТО», - заявил Бекман.
По его мнению, поставки европейского и американского оружия Украине можно считать применением пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
«Страны Запада и так действуют, как будто Украина – в НАТО. Но главная проблема для Запада и НАТО - провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта», - подчеркнул политолог.