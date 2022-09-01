"Потом разберемся": раскрыто требование лидеров ЕС к Зеленскому

Лидеры стран Европейского союза пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского дипломатическим путем урегулировать ситуацию в стране, но у них ничего не получилось. Об этом рассказал бывший украинский лидер Виктор Ющенко.

Фото: bundeskanzleramt.at bundeskanzleramt.at

— Из Европы — я не буду называть имена — приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для Зеленского: «Садись за стол, садись за стол переговоров, потом разберемся», — сообщил он в интервью изданию «Украинская правда».

Также Ющенко напомнил, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер и бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер тоже призывали президента Украины начать переговоры с Россией.

При этом бывший глава государства отверг возможность, что Украина согласится на дипломатическое решение конфликта, передает РИА Новости.