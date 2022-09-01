Япония оказалась мировым лидером по числу случаев COVID

Япония, где на протяжении практически всей пандемии коронавируса отмечались одни из самых низких показатели заражаемости, шестую неделю подряд лидирует в мире по количеству случаев COVID, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По имеющимся у ВОЗ сведениям, за последнюю неделю в Японии заразились коронавирусом примерно 1,26 млн человек. Это в полтора раза больше, чем в идущей на втором месте Южной Корее, и в два раза больше, чем в США, занимающих третье место в антирейтинге, передает ТАСС.

Самая сильная, седьмая волна пандемии началась в Японии в июле. Как полагают эксперты, ее пик уже может быть пройден, однако они опасаются, что показатели вновь могут пойти вверх в сентябре после возвращения учащихся с летних каникул. В среду по всей стране было выявлено 169,8 тыс. случаев COVID, в то время как максимум в предыдущие недели превышал 250 тыс. случаев в сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло отметки 18,9 млн.

Вместе с тем в последнее время наблюдается высокий уровень смертности. В среду было зафиксировано 338 летальных случаев, а 19 августа министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като публично озвучил обеспокоенность по поводу роста динамики смертности инфицированных в стране. В августе было зарегистрировано более 7 тыс. смертей, это месячный антирекорд за всю пандемию.

Во время седьмой волны в стране не вводилось ограничений, связанных с распространением инфекции. Власти призывают население продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности, а людей старше 65 лет – пройти дополнительную вакцинацию.