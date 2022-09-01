В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
46 минут назад

Япония оказалась мировым лидером по числу случаев COVID

Деловая газета "Взгляд"

Япония, где на протяжении практически всей пандемии коронавируса отмечались одни из самых низких показатели заражаемости, шестую неделю подряд лидирует в мире по количеству случаев COVID, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Япония оказалась мировым лидером по числу случаев COVID
Фото: ТАССТАСС

По имеющимся у ВОЗ сведениям, за последнюю неделю в Японии заразились коронавирусом примерно 1,26 млн человек. Это в полтора раза больше, чем в идущей на втором месте Южной Корее, и в два раза больше, чем в США, занимающих третье место в антирейтинге, передает ТАСС.

Самая сильная, седьмая волна пандемии началась в Японии в июле. Как полагают эксперты, ее пик уже может быть пройден, однако они опасаются, что показатели вновь могут пойти вверх в сентябре после возвращения учащихся с летних каникул. В среду по всей стране было выявлено 169,8 тыс. случаев COVID, в то время как максимум в предыдущие недели превышал 250 тыс. случаев в сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло отметки 18,9 млн.

Вместе с тем в последнее время наблюдается высокий уровень смертности. В среду было зафиксировано 338 летальных случаев, а 19 августа министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като публично озвучил обеспокоенность по поводу роста динамики смертности инфицированных в стране. В августе было зарегистрировано более 7 тыс. смертей, это месячный антирекорд за всю пандемию.

Во время седьмой волны в стране не вводилось ограничений, связанных с распространением инфекции. Власти призывают население продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности, а людей старше 65 лет – пройти дополнительную вакцинацию.

Напомним, 20 августа стало известно, что премьер Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом.

В мире,Кацунобу Като,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители