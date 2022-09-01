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11 минут назад

Премьер Финляндии заявила о переходе на «военную экономику» из-за кризиса

Елена Прошина

Кризис в энергетической сфере заставил финские власти перейти на жизнь в условиях «военной экономики», сообщает издание Yle со ссылкой на главу кабмина страны Санну Марин.

Премьер Финляндии заявила о переходе на «военную экономику»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она назвала это «нереальной экономической ситуацией». Премьер отметила беспрецедентный характер нынешнего кризиса в энергетике и заявила, что для его решения нужны исключительные меры. Глава правительства Финляндии выразила надежду, что Еврокомиссия поможет найти выход из ситуации, в которой оказалась страна. Марин считает, что одной из мер для преодоления трудностей может стать установление потолка цен на электричество.

Тем временем, Великобритания столкнуться с тяжелой ситуацией в экономике, нищетой, политической нестабильностью, распадом страны и финансовым крахом. Это связано с недальновидной политикой в области энергетики. Эти факторы могут привести к тому, что Лондон будет вынуждена просить кредит у Международного валютного фонда.

Сегодня положение дел в Великобритании напоминает период Великой депрессии начала 1930-х годов. Так, доля расходов домохозяйств на электроэнергию и автомобильное топливо может подскочить с 4,5% в начале 2021 года до 13,4% к апрелю 2023 года, что является рекордом за последние 50 лет. Ситуация еще более усугубиться, если расходы британцев на электроэнергию достигнут 7% ВВП страны.

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