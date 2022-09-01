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24 минуты назад

Foreign Affairs: появление военных НАТО на Украине может привести к ядерной войне

RT на русскомиещё 8

Появление военных НАТО на территории Украины может стать причиной начала ядерной войны, пишет журнал Foreign Affairs.

В США описали сценарий начала ядерной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Чёрном море вблизи Украины — это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту», — говорится в материале.

Авторы публикации отмечают, что Запад становится всё более вовлечённым в конфликт на Украине.

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Ранее американский экономист Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета, заявил, что Соединённые Штаты напрасно проигнорировали предупреждения России относительно расширения НАТО на восток.

В мире,Джеффри Сакс,НАТО,
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