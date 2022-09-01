На Украине оскорбили папу римского из-за «подарка» России

Папа римский был интеллектуально ограничен при оценке причин специальной военной операции России на Украине, сообщает издание «Главред» со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Тараса Черновола.

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Как считает парламентарий, своим высказыванием об ответственности Североатлантического альянса из-за эскалации конфликта Франциск «сделал подарок» Москве. Черновол указал, что понтифик показывает «небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений».

Бывший народный избранник заявил, что Папа римский делает это по двум причинам, первая из которых – недостаточно высокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, и привычка умело «собирать подложенные верхушки новостных сообщений».

Политик отмечает, что папа римский придерживается старых стереотипов. Кроме того, будучи аргентинцем, он отличается антиамериканскими и антизападными настроениями в силу своего происхождения. Черновол подчеркнул, что Франциск остался «склонным к левачеству и легко заглатывает все антизападные веяния и сообщения». Бывший депутат указал, что такими людьми очень легко манипулировать.