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1 час назад

В Суэцком канале сняли с мели танкер, прервавший навигацию

runews24.ruиещё 11

По данным издания Youm7, ссылающегося на администрацию Суэцкого канала, танкер под флагом Сингапура сел на мель и прервал навигацию водной артерии.

В Суэцком канале сняли с мели танкер, прервавший навигацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не так давно сотрудникам администрации Суэцкого канала удалось снять с мели судно в навигационных водах Суэцкого канала», - сообщили в администрации.

Там добавили, что судоходство возобновлено в штатном режиме.

В прошлый раз водоток перекрыли 23 марта 2021 года, когда на мель сел 400-метровый контейнеровоз Ever Given. Судно направлялось из Китая в Нидерланды под флагом Панамы. Корабль перегородил Суэцкий канал на шесть дней.

В операции по снятию Ever Given с мели принимали участие более 15 буксиров. Последние из 422 судов, которые ожидали очереди из-за происшествия, прошли канал лишь 3 апреля.

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