В Суэцком канале сняли с мели танкер, прервавший навигацию

По данным издания Youm7, ссылающегося на администрацию Суэцкого канала, танкер под флагом Сингапура сел на мель и прервал навигацию водной артерии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Не так давно сотрудникам администрации Суэцкого канала удалось снять с мели судно в навигационных водах Суэцкого канала», - сообщили в администрации.

Там добавили, что судоходство возобновлено в штатном режиме.

В прошлый раз водоток перекрыли 23 марта 2021 года, когда на мель сел 400-метровый контейнеровоз Ever Given. Судно направлялось из Китая в Нидерланды под флагом Панамы. Корабль перегородил Суэцкий канал на шесть дней.