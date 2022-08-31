Трасс сразу позвонит Зеленскому в случае избрания премьером

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, заявила в среду, что президент Украины Владимир Зеленский станет первым руководителем иностранного государства, которому она позвонит в случае своей победы.

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Трасс подтвердила циркулирующую в СМИ информацию о том, что первая беседа с иностранным лидером будет проведена с Зеленским.

"Я хочу показать украинцам, что они продолжат получать полную поддержку Великобритании. Знаю, насколько это важно для президента Зеленского и украинского правительства", - сказала Трасс на встрече с членами Консервативной партии в Лондоне, которая организована радиостанцией Эл-би-си.

Глава британского МИД уточнила, что в случае избрания ее премьером Соединенного Королевства она хотела бы совершить визит в Киев "как можно скорее".

Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии 7 июля, когда его правительство демонстративно покинули почти 60 человек. Он сообщил, что оставит должность главы кабмина, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство. Это должно произойти 5 сентября, а новым премьером станет или Трасс, или бывший министр финансов Риши Сунак.