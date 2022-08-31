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1 час назад

Трасс намерена сразу позвонить Зеленскому в случае избрания ее премьер-министром Британии

ТАССиещё 2

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, заявила в среду, что президент Украины Владимир Зеленский станет первым руководителем иностранного государства, которому она позвонит в случае своей победы.

Трасс сразу позвонит Зеленскому в случае избрания премьером
Фото: ReutersReuters

Трасс подтвердила циркулирующую в СМИ информацию о том, что первая беседа с иностранным лидером будет проведена с Зеленским.

"Я хочу показать украинцам, что они продолжат получать полную поддержку Великобритании. Знаю, насколько это важно для президента Зеленского и украинского правительства", - сказала Трасс на встрече с членами Консервативной партии в Лондоне, которая организована радиостанцией Эл-би-си.

Глава британского МИД уточнила, что в случае избрания ее премьером Соединенного Королевства она хотела бы совершить визит в Киев "как можно скорее".

Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии 7 июля, когда его правительство демонстративно покинули почти 60 человек. Он сообщил, что оставит должность главы кабмина, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство. Это должно произойти 5 сентября, а новым премьером станет или Трасс, или бывший министр финансов Риши Сунак.

Исход выборов главы консерваторов определят в голосовании по почте члены правящей партии, число которых, по разным данным, составляет от 160 тыс. до почти 200 тыс. Согласно опросам общественного мнения, явным фаворитом считается Трасс.

В мире,Риши Сунак,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Консервативная партия,Правительство Украины,
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