В Финляндии придумают новый вариант виз для россиян

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто рассказал, что МИД страны работает над новыми вариантами виз. В частности, планируется ввести так называемую «гуманитарную визу», которая позволит въезжать в страну правозащитникам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на YLE.
Отмечается, что новый вид визы будет предназначен для правозащитников, оказавшихся в сложной ситуации оппозиционных журналистов и блогеров, членов гражданского общества.
Хаависто подчеркнул, что вопрос о предоставлении шенгенской визы такого типа будет решаться в индивидуальном порядке.
Ранее сообщалось, что прибалтийские страны и Польша примут меры для сокращения числа россиян, въезжающих на территорию ЕС. Они планируют запретить выдачу Шенгена гражданам РФ на национальном уровне.