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1 час назад

В Финляндии придумают новый вариант виз для россиян

Илья Родин

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто рассказал, что МИД страны работает над новыми вариантами виз. В частности, планируется ввести так называемую «гуманитарную визу», которая позволит въезжать в страну правозащитникам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на YLE.

В Финляндии придумают новый вариант виз для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что новый вид визы будет предназначен для правозащитников, оказавшихся в сложной ситуации оппозиционных журналистов и блогеров, членов гражданского общества.

Боррель заявил о заморозке упрощенного визового режима с Россией

Хаависто подчеркнул, что вопрос о предоставлении шенгенской визы такого типа будет решаться в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что прибалтийские страны и Польша примут меры для сокращения числа россиян, въезжающих на территорию ЕС. Они планируют запретить выдачу Шенгена гражданам РФ на национальном уровне.

В мире,Пекка Хаависто,ЕС,
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