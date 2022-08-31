В Финляндии придумают новый вариант виз для россиян

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто рассказал, что МИД страны работает над новыми вариантами виз. В частности, планируется ввести так называемую «гуманитарную визу», которая позволит въезжать в страну правозащитникам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на YLE.

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Отмечается, что новый вид визы будет предназначен для правозащитников, оказавшихся в сложной ситуации оппозиционных журналистов и блогеров, членов гражданского общества.

Хаависто подчеркнул, что вопрос о предоставлении шенгенской визы такого типа будет решаться в индивидуальном порядке.