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28 минут назад

Il Tirreno: Зеленский сдал россиянам свою роскошную виллу в Италии

Илья Родин

Обозреватель Сабрина Кьеллини в статье для итальянского издания Il Tirreno рассказала, что вилла в Форте дей Марми (Тоскана, Италия), якобы принадлежащая президенту Украины Владимиру Зеленскому, была сдана на август супружеской паре из России.

СМИ: Зеленский сдал россиянам свою роскошную виллу в Италии
Фото: ReutersReuters

Сабрина Кьеллини уточнила, что стоимость аренды составила 50 тыс. евро.

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Сотрудник местного агентства недвижимости утверждает впрочем, что вилла была сдана супружеской паре, приехавшей на отдых из Лондона, пояснила журналистка.

На вопрос корреспондентов о том, почему соседи слышали из-за забора не английскую, а русскую речь, он предположил, что к британцам могли приехать русскоязычные гости.

Беженцы с Украины есть практически во всех странах Евросоюза, в том числе, и в Италии. Волонтеры предоставляют им жилье, заботятся о них. Но глава государства предпочитает сдавать свою иностранную недвижимость, вместо того, чтобы приютить лишенных крова соотечественников, сообщает РЕН ТВ.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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