СМИ: Зеленский сдал россиянам свою роскошную виллу в Италии

Обозреватель Сабрина Кьеллини в статье для итальянского издания Il Tirreno рассказала, что вилла в Форте дей Марми (Тоскана, Италия), якобы принадлежащая президенту Украины Владимиру Зеленскому, была сдана на август супружеской паре из России.

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Сабрина Кьеллини уточнила, что стоимость аренды составила 50 тыс. евро.

Сотрудник местного агентства недвижимости утверждает впрочем, что вилла была сдана супружеской паре, приехавшей на отдых из Лондона, пояснила журналистка.

На вопрос корреспондентов о том, почему соседи слышали из-за забора не английскую, а русскую речь, он предположил, что к британцам могли приехать русскоязычные гости.