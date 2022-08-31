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51 минуту назад

Боррель заявил о заморозке упрощенного визового режима с Россией

Илья Родин

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что страны ЕС приняли решение внести изменения в визовую политику. Соглашение об упрощении режима выдачи виз гражданам РФ будет заморожено на неопределенный срок. Он пояснил, что процесс выдачи разрешений существенно осложнится, пишет ТАСС.

Боррель пояснил,что с середины июля наблюдается рост туристического потока в соседние с Россией страны. Эта тенденция вызывает беспокойство у лидеров этих государств, так как якобы угрожает их безопасности.

Европейская страна выступила против запрета на выдачу виз россиянам

Поэтому на неформальной встрече глав МИД было принято решение о приостановке действия соответствующих договоренностей между ЕС и Москвой, подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что все же была достигнута договоренность о том, что визы будут выдаваться «специфическим группам» граждан России. Предположительно, он имел в виду диссидентов.

Боррель рассказал также, что дипломаты договорились не признавать российские паспорта, выданные в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал ранее, что на встрече был поднят вопрос о полном запрете выдачи шенгенских виз россиянам. Но эта мера все же не была принята, так как министры выступили против нее.

В мире,Видео,Жозеп Боррель,Петер Сийярто,ЕС,
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