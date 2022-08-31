В Армении предложили стране выйти из ОДКБ

Бывший премьер-министр Армении Арам Саркисян считает, что страна должна выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как это позволит западным странам ежегодно оказывать Еревану военную помощь на 300-400 млн долларов.
"В целях увеличения политического, военного и экономического влияния Запада выйти из ОДКБ, так как РФ все равно не продает нам оружие, ОДКБ не выполняет своих обязательств по обеспечению безопасности Армении, а нахождение в ОДКБ мешает нам получить более серьезную военную помощь, о чем прямо заявили дипломатические службы США и Франции", - написал он на странице в "Фейсбуке" (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).
Лидер прозападной партии "Республика", которая не имеет представительства в парламенте, Арам Саркисян является сторонником нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Саркисян был премьер-министром республики в начале 2000 года. Его назначили на этот пост после теракта в парламенте 27 октября 1999 года, в результате которого погиб его брат Вазген Саркисян, возглавлявший тогда правительство.