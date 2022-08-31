В Армении предложили стране выйти из ОДКБ

"В целях увеличения политического, военного и экономического влияния Запада выйти из ОДКБ, так как РФ все равно не продает нам оружие, ОДКБ не выполняет своих обязательств по обеспечению безопасности Армении, а нахождение в ОДКБ мешает нам получить более серьезную военную помощь, о чем прямо заявили дипломатические службы США и Франции", - написал он на странице в "Фейсбуке" (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).