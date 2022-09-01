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14 минут назад

ООН прокомментировала невыдачу визы США главе МВД России

Lenta.ruиещё 8

Представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя невыдачу виз главе МВД России Владимиру Колокольцеву для участия во встрече глав полицейских служб, заявил, что всемирная организация постоянно поднимает с США вопрос о невыдаче виз российским делегатам, прибывающим в штаб-квартиру ООН. Об этом сообщает ТАСС.

ООН прокомментировала невыдачу визы США главе МВД России
Фото: Carlo Allegri / ReutersCarlo Allegri / Reuters

«ООН постоянно поднимает с принимающей страной вопрос невыдачи виз российским дипломатам, прибывающим в ООН. Мы продолжим делать это», — сказал Дюжаррик.

В четверг, 1 сентября, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что США не выдали главе МВД России Владимиру Колокольцеву визу, в связи с чем он не сможет принять участие во встрече глав полицейских служб в ООН. По его мнению, американские власти намеренно сорвали участие Колокольцева в саммите.

США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН

Российские дипломаты и чиновники неоднократно жаловались на визовую политику США, обвиняя их в недопуске российских граждан до важных международных мероприятий. Еще в середине июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин говорил, что ООН должна надавить на США и убедить их выполнять свои обязательства по выдаче виз, чтобы в мероприятиях всемирной организации могли также участвовать российские дипломаты.

В мире,Сергей Вершинин,Василий Небензя,Стефан Дюжаррик,Владимир Колокольцев,МВД России,ООН,
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