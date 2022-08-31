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22 минуты назад

Шварценеггер назвал Горбачева своим героем

Елена Прошина

Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что считал своим другом бывшего президента СССР Михаила Горбачева. По его словам, политик всегда был для него героем. Об этом пишет РИА Новости.

Шварценеггер отреагировал на смерть Горбачева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своих соцсетях актер подчеркнул, что был знаком с Горбачевым и всегда считал его своим героем.

«Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло называть его своим другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни», - написал Шварценеггер.

Напомним, Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа после продолжительной болезни. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной политика. Он отметил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял страну в период сложных, драматических изменений. Будет ли Путин присутствовать на похоронах, пока неизвестно.

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