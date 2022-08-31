Шварценеггер отреагировал на смерть Горбачева

Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что считал своим другом бывшего президента СССР Михаила Горбачева. По его словам, политик всегда был для него героем. Об этом пишет РИА Новости.

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В своих соцсетях актер подчеркнул, что был знаком с Горбачевым и всегда считал его своим героем.

«Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло называть его своим другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни», - написал Шварценеггер.