Шварценеггер отреагировал на смерть Горбачева

Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что считал своим другом бывшего президента СССР Михаила Горбачева. По его словам, политик всегда был для него героем. Об этом пишет РИА Новости.
В своих соцсетях актер подчеркнул, что был знаком с Горбачевым и всегда считал его своим героем.
«Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло называть его своим другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни», - написал Шварценеггер.
Напомним, Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа после продолжительной болезни. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной политика. Он отметил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял страну в период сложных, драматических изменений. Будет ли Путин присутствовать на похоронах, пока неизвестно.