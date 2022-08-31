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1 час назад

Европейская страна выступила против запрета на выдачу виз россиянам

Никита Бородкин

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн выступил против полного запрета на выдачу виз для россиян. Как сообщает ТАСС, он заявил, что санкции должны иметь точечный характер.

Европейская страна выступила против запрета на выдачу виз россиянам
Фото: ТАССТАСС

Он также отметил, что против России нельзя бесконечно вводить санкции.

«Мы не можем постоянно вводить санкции, санкции, санкции. Мы должны в определенный момент посмотреть… как мы можем вернуться к дипломатическому пути», — заявил Ассельборн.

При этом глава МИД Люксембурга добавил, что время для дипломатии, вероятно, еще не пришло.

Напомним, что последние недели в Европе обсуждают возможные визовые ограничения в отношении россиян. Причиной для этого стал призыв президента Украины Владимира Зеленского, который потребовал «изолировать» граждан РФ. Идею поддержали в Эстонии, Финляндии и ряде других стран, которые или сократили число выдаваемых виз, или полностью приостановили оформление разрешений. Против инициативы выступили Германия и Франция.

Ранее СМИ писали, что компромиссным решением станет приостановка упрощенного визового режима России с ЕС — в таком случае россиянам придется платить за визы 80 вместо 35 евро и сталкиваться с большей бюрократией.

В мире,Жан Ассельборн,Владимир Зеленский,ЕС,
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