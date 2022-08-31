Американский генерал призвал Украину ударить по территории РФ

Американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд призвал Украину ударить по территории России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинского «24 канала».

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По его мнению, требование Запада к Киеву не использовать полученное оружие против России огромная стратегическая ошибка.

«США и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят — не наносите ударов по территории России, но это глупость», — заявил Арнольд.

По его мнению, необходимо атаковать объекты, расположенные «в сотнях километров вглубь России». Чтобы это сделать, НАТО нужно изменить свою политику, отказавшись от условий не наносить ударов по России.