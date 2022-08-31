Американский генерал призвал Украину ударить по территории РФ

Американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд призвал Украину ударить по территории России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинского «24 канала».
По его мнению, требование Запада к Киеву не использовать полученное оружие против России огромная стратегическая ошибка.
«США и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят — не наносите ударов по территории России, но это глупость», — заявил Арнольд.
По его мнению, необходимо атаковать объекты, расположенные «в сотнях километров вглубь России». Чтобы это сделать, НАТО нужно изменить свою политику, отказавшись от условий не наносить ударов по России.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США несколько месяцев поставляли на Украину оружие для контрнаступления. По словам источника, Киев просил конкретное вооружение для наступления и американские власти выполнили многие из этих запросов. Боеприпасы и вооружение отправляли в рамках пакетов военной помощи.