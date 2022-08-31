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33 минуты назад

Жители Кельна устроили протест против концерта Нетребко

Газета.Ru

Граждане немецкого города Кельн вышли на акцию протеста против выступления оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщает газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Жители Кельна устроили протест против концерта Нетребко
Фото: ReutersReuters

Протест жители Кельна устроили возле здания местной филармонии, где исполнительница провела концерт. Как сообщается, слушатели встретили Нетребко громкими овациями.

Среди протестующих были замечены граждане с табличками на русском языке с надписью «Мы не забыли». Также выступающие против Нетребко призвали не аплодировать ей во время выступления.

Ранее сообщалось, что в барнаульском кинотеатре «Галактика» покажут оперу «Трубадур», главную роль в которой исполнила Анна Нетребко.

В мире,Анна Нетребко,
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