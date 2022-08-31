Жители Кельна устроили протест против концерта Нетребко

Граждане немецкого города Кельн вышли на акцию протеста против выступления оперной певицы Анны Нетребко . Об этом сообщает газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Среди протестующих были замечены граждане с табличками на русском языке с надписью «Мы не забыли». Также выступающие против Нетребко призвали не аплодировать ей во время выступления.