Большая часть жителей Германии, опрошенных изданием NTV, потребовали, чтобы страны Запада начали переговоры с Россией ради установления перемирия на Украине. Об этом сообщает RT, в распоряжении которого оказались эти данные.

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Опросы были проведены в период с 26 по 29 августа. Они показали, что 77 процентов немцев верят, что именно Запад должен предпринять конкретные усилия для мирного урегулирования на Украине. Только 17 процентов опрошенных выразили противоположную позицию.

Кроме того, 87 процентов респондентов считают, что западные лидеры должны проводить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и только 11 процентов оказались против.