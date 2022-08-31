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51 минуту назад

Большинство жителей Германии потребовали от Запада начать переговоры с Россией

Lenta.ruиещё 2

Большая часть жителей Германии, опрошенных изданием NTV, потребовали, чтобы страны Запада начали переговоры с Россией ради установления перемирия на Украине. Об этом сообщает RT, в распоряжении которого оказались эти данные.

Жители Германии потребовали от Запада начать переговоры с Россией
Фото: ReutersReuters

Опросы были проведены в период с 26 по 29 августа. Они показали, что 77 процентов немцев верят, что именно Запад должен предпринять конкретные усилия для мирного урегулирования на Украине. Только 17 процентов опрошенных выразили противоположную позицию.

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Кроме того, 87 процентов респондентов считают, что западные лидеры должны проводить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и только 11 процентов оказались против.

Ряд европейских политиков выступают со схожей позицией. Так, вице-президент Швейцарской народной партии, входящей в правительственную коалицию, Магдалена Мартулло-Блохер призывала ЕС к переговорам с Россией по поставкам газа и мирному урегулированию на Украине.

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