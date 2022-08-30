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44 минуты назад

Зеленский: На восстановление Украины потребуется не менее $800 млрд

runews24.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что на восстановление Украины понадобится порядка $800 млрд.

Зеленский назвал необходимую для восстановления Украины сумму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский оценил стоимость восстановительных работ от разрушений в ходе боевых действий, назвав сумму в $600 - 800 млрд. По его словам, сумма определена с учетом того, что вооруженный конфликт не закончен и основана на проверенной аналитике.

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Президент Украины подчеркнул, что необходимо сосредоточить усилия на том, чтобы начать восстанавливать образовательную, портовую, транспортную и жилую инфраструктуру. Ранее советник Зеленского Олег Устенко сообщал, что на восстановление экономики и инфраструктуры страны требуется направить порядка $1 трлн.

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