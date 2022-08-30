Зеленский назвал необходимую для восстановления Украины сумму

Президент Украины Владимир Зеленский оценил стоимость восстановительных работ от разрушений в ходе боевых действий, назвав сумму в $600 - 800 млрд. По его словам, сумма определена с учетом того, что вооруженный конфликт не закончен и основана на проверенной аналитике.