Зеленский назвал необходимую для восстановления Украины сумму

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что на восстановление Украины понадобится порядка $800 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский оценил стоимость восстановительных работ от разрушений в ходе боевых действий, назвав сумму в $600 - 800 млрд. По его словам, сумма определена с учетом того, что вооруженный конфликт не закончен и основана на проверенной аналитике.
Президент Украины подчеркнул, что необходимо сосредоточить усилия на том, чтобы начать восстанавливать образовательную, портовую, транспортную и жилую инфраструктуру. Ранее советник Зеленского Олег Устенко сообщал, что на восстановление экономики и инфраструктуры страны требуется направить порядка $1 трлн.