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39 минут назад

Умер сын Че Гевары

Никита Бородкин

Умер сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары Камило. Как сообщает РИА Новости, мужчина скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа во время полета в самолете над Венесуэлой.

Умер сын Че Гевары
Фото: ReutersReuters

Смерть мужчины подтвердил президент Кубы Мигель Диас-Канель в своих социальных сетях. Он подчеркнул его работу на посту руководителя «Центра Че», с помощью которой он хранил наследие революционера и продвигал его идеи. Также глава государства выразил соболезнования его матери Алейде, вдове и дочерям.

Вся правда о Че Геваре

Напомним, что Эрнесто Че Гевара — один из лидеров Кубинской революции 1959 года. Был министром промышленности, президентом Национального банка Кубы. Кроме Камило у него были еще четверо детей — три дочери и еще один сын.

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