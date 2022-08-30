Умер сын Че Гевары

Умер сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары Камило. Как сообщает РИА Новости, мужчина скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа во время полета в самолете над Венесуэлой.

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Смерть мужчины подтвердил президент Кубы Мигель Диас-Канель в своих социальных сетях. Он подчеркнул его работу на посту руководителя «Центра Че», с помощью которой он хранил наследие революционера и продвигал его идеи. Также глава государства выразил соболезнования его матери Алейде, вдове и дочерям.